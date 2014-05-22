حكم قضائي بإدراج تنظيم "أجناد مصر" جماعة إرهابية

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، حكماً قضائياً بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار قرار باعتبار تنظيم جماعة "أجناد مصر" جماعة إرهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية بعد إعلانها مسؤوليتها عن تفجيرات جامعة القاهرة.

ويأتي الحكم استجابة لدعوى قضائية أقامها أحمد إبراهيم سليمان، مدير مركز نضال للحقوق والحريات، طالب فيها بإصدار حكم بحظر تنظيم جماعة "أجناد مصر" واعتبارها إرهابية.

وكانت هذه الجماعة قد أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ 8 عمليات انتحارية منذ نوفمبر من عام 2013 وحتى أبريل من العام الحالي، من بينها تفجيرات جامعة القاهرة، واستهداف مركز للشرطة بمحور 26 يوليو، وكمين شرطة السواح شرق القاهرة.

وقالت الجماعة في فيديو لها، إنها تهدي عملياتها إلى كل أم فقدت أبناءها سواء بالموت أو الحبس على يد أجهزة الدولة.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي نشرته الجماعة، مشاهد من عملياتها، خاصة تفجيرات جامعة القاهرة ومقتل العميد طارق المرجاوي، ومشاهد أخرى كان يتم تداولها قبل ثورة 25 يناير، وتظهر انتهاكات لحقوق الإنسان على يد أجهزة الشرطة في المقار الأمنية والشوارع، بالإضافة إلى مشاهد أخرى تم التقاطها أثناء الثورة وأحداث فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في "رابعة العدوية" و"النهضة".

وذكرت "أجناد مصر" أنها لن تتوانى في "إذهاب غيظ قلوب هؤلاء الأمهات"، مؤكدة استمرار عملياتها والانتقام من أجهزة الأمن.