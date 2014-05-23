مصر تباشر إلغاء قرارات مرسي بالعفو عن بعض المسجونين

كشفت مصادر قضائية مصرية اليوم الجمعة، أن النيابة العامة تلقت قائمة بأسماء المسجونين، الذين صدر بحقهم قرار عفو رئاسي، من الرئيس المعزول محمد مرسي، وقت توليه رئاسة البلاد، وأكدت أن النيابة قررت تشكيل لجنة قضائية لفحص القائمة الكاملة لأسماء المسجونين، لتحديد من لا يستحقون العفو، وفقا للوائح قطاع السجون، والقانون المنظم لقرارات العفو.

وأشارت المصادر، وفقا لما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن المراجعة الأولية للقائمة أظهرت أحقية 5% فقط من المفرج عنهم للعفو، وأن باقي القائمة لا يستحقون العفو، نظرا لاتهامهم في جرائم تهدد أمن الوطن، والإرهاب، ومن بينهم 19 متهما ثبت تورطهم في قضايا إرهابية، وقعت بعد 30 يونيو، وأن 11 آخرين صدر لهم قرار عفو، وشاركوا طبقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الهجوم على قوات الجيش والشرطة في سيناء، وأن 9 آخرين لقوا حتفهم في معارك مع الشرطة والجيش في سيناء، و6 لقوا حتفهم خلال تظاهرات أحداث رمسيس، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق أمس الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وذلك بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين.