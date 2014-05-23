مصر.. منع الكاتب الصحافي فهمي هويدي من السفر

منعت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، الكاتب الصحافي فهمي هويدي من السفر إلى إسبانيا لإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

وذكرت مصادر أمنية أن هويدي تقدم للسفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى مدريد ووجد ضابط الجوازات أن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، فتم إنزال حقائبه من الطائرة وإخراجه من الدائرة الجمركية.

وأضافت المصادر أن السلطات سمحت لهويدي بالعودة إلى منزله من دون اتخاذ إجراءات أخرى.

ومن جانبه قال هويدي إنه لا يعلم أسباب وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ومغادرة البلاد، قائلًا: "اسألوا الداخلية عن سبب منعي".

وكان هويدي قد انتقد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي، وملاحقة أنصار الرئيس السابق من الإسلاميين.