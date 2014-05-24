الحكم على طلعت عبدالله بقضية "التجسس" في 9 يونيو

حجز مجلس تأديب القضاة بمصر قضية التجسس المتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، بتهمة التجسس على النائب العام الحالي، المستشار هشام بركات للنطق بالحكم في 9 يونيو المقبل.

يذكر أنه وُجه إلى المستشارين تهمة تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام وغرفتي السكرتارية ورئاسة المكتب الفني، بشكل مخالف للقانون.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، قد أحال كلا من إبراهيم وياسين إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما في تركيب كاميرات مراقبة ووحدات تسجيل رقمي داخل مكاتب النائب العام، بالإضافة لتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر.