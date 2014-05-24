تصريح "رئاسي" للسيسي: لن نسمح بأي إرهاب مصدره ليبيا

أكد المرشح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة في مصر، المشير عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح للاضطرابات المسلحة في ليبيا بتهديد الأمن القومي لمصر.

وقال السيسي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت: "القاهرة لن تسمح بانطلاق أي عمل إرهابي من داخل ليبيا" ضد بلاده.

وشدد السيسي على أن الليبيين يريدون بناء دولة تستوعب الجميع لكن هذا لن يحدث في ظل وجود صراع مسلح.

وكان السيسي قد دعا، في مقابلة سابقة مع وكالة "رويترز" في منتصف مايو الجاري، الولايات المتحدة للمساعدة في محاربة المتشددين، محذراً من أن ليبيا أصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا مع تسلل المتشددين عبر الحدود الطويلة بين البلدين والتي يبلغ طولها نحو 1115 كيلومترا.

وفي المقابلة مع "الشرق الأوسط"، تحدث السيسي عن التهديدات الأمنية عموما، وأكد أن مصر قادرة على مواجهة الإرهاب.

واعتبر أن من المهم وضع استراتيجية شاملة لتحصين عقول وقلوب المصريين والعمل على تغيير الخطاب الديني الذي يسيء للإسلام، في إشارة واضحة إلى الأفكار التي يتبناها المتشددون في سيناء.

وتابع السيسي: "إن المصريين لا يقبلون ما يهدد أو يمس أمنهم وإنه منذ بداية الأحداث الإرهابية في سيناء كان هناك قرار حاسم بأنه لن يسمح بعودة الوضع كما كان".

