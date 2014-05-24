مصر.. الدعوة السلفية لا تراقب الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار الدكتور عبدالعزيز سلمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن اللجنة لم تمنح الدعوة السلفية ثلاثة آلاف تصريح لمراقبة الانتخابات.

وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في بيان، اليوم السبت، إن منظمات المجتمع المدني التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة لا يوجد من بينها منظمة تحمل اسم الدعوة السلفية.

وأشار البيان إلى أن أياً من منظمات المجتمع المدني التي تمت الموافقة على مشاركتها في مراقبة الانتخابات، لم تحصل على هذا العدد المذكور من التصاريح.

وتنطلق الانتخابات المصرية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ويتنافس فيها المشير عبدالفتح السيسي وحمدين صباحي.