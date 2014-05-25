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المراقبون الأوروبيون يجتمعون بفهمي عشية الانتخابات

المصدر: القاهرة - رويترز
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اجتمع ماريو ديفيد، كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مع وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، اليوم الأحد في القاهرة، عشية الانتخابات المقررة يومي الاثنين والثلاثاء.

عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية وبحضور مسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماريو ديفيد للصحافيين بعد الاجتماع: "نحن هنا في مهمة، ونحن على يقين من أننا سننجز هذه المهمة بشكل كامل. سنتوجه إلى كل مكان في مصر".

وبدأ مسؤولو الانتخابات اليوم توزيع صناديق الاقتراع على مراكز الاقتراع في العاصمة. ونشر الجيش المصري جنوداً لحراسة تلك المراكز في أنحاء البلاد.

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