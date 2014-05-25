منصور: صوّتوا لكي "لا يحكمكم من لا يرعى مصالحكم"

أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، أن مؤسسات الدولة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، التي تبدأ غدا الاثنين وتستمر يومين.

وقال منصور، في كلمة نقلها التلفزيون المصري: "إن مؤسسات الدولة، وفي القلب منها مؤسسة الرئاسة المصرية، تقف على مسافات متساوية من مرشحي الرئاسة، ولم ولن توجه مواطنا أو مواطنة لاختيار معين".

وحث منصور المصريين على الإدلاء بأصواتهم، محذراً من عواقب العزوف عن المشاركة في التصويت بالانتخابات. وتابع: "فمن يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية سيكون عرضة لأن يُحكم بمن لا يرعى مصالحه".

وتوجه للمصريين قائلاً: "لننزل جميعا غداً وبعد غدٍ لنعبر عن خيارنا الحر لنختار دون توجيه أو إملاء من نثق ونقتنع بقدرته على بناء وإدارة الدولة أياً كان هو".

ويبلغ عدد المصريين المقيدين في الجداول الانتخابية نحو 54 مليون شخص من بين إجمالي عدد السكان البالغ 86 مليون نسمة.

ويأمل كثير من المصريين بأن تسهم الانتخابات في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات.