أبرز لقطات اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في مصر

شهد أول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لقطات عكست ردود فعل متباينة للناخبين في الحدث الذي يتنافس فيه القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي.

وفيما يلي أبرز هذه اللقطات:

- حلقت طائرات هليكوبتر في سماء القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين لمراقبة وتأمين سير العملية الانتخابية.

- أطلقت نساء الزغاريد في العديد من مراكز الاقتراع، وترددت الأغاني الحماسية في مراكز كثيرة.

- فاجأت آلام المخاض سيدة خارج مركز اقتراع بمحافظة الإسكندرية أثناء انتظارها للإدلاء بصوتها، وبعد نقلها إلى المستشفى وضعت مولودا أسمته "السيسي".

- قال بيان للجنة الانتخابات الرئاسية إن أوراق الانتخاب الخاصة باللجنة 49 بمركز أسيوط، سرقت من رئيسة اللجنة. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به، لكنها لم تجد الأوراق بحوزته، وعثرت عليها أمام باب منزل رئيسة اللجنة بعد مكالمة من مجهول.

- فوجئ السيسي بمواطن أقدم عليه لتقبيل يده داخل مركز اقتراع بضاحية مصر الجديدة حيث أدلى بصوته.

- قالت مصادر أمنية في محافظة المنيا جنوب القاهرة، إن مجهولين أضرموا النار في سيارة لقناة "الصعيد" التابعة للتلفزيون الحكومي. ولم يسفر الحادث عن إصابة أحد.

- قال مصدر أمني بمدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، إن ثلاثة مجهولين سكبوا مادة قابلة للاشتعال في محل عصائر به دعاية للسيسي، وأشعلوا النار فيه، ثم لاذوا بالفرار.

- نشر نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي، صوراً لأعضاء وعضوات بالحزب وهم يدلون بأصواتهم في محافظات مختلفة.

- قال شهود عيان إن الإقبال على التصويت في قرية العدوة بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، كان ضعيفاً للغاية.

- قال الفنان الكوميدي، عادل إمام، بعد الإدلاء بصوته "أحفادي كانوا عايزين ييجيوا معايا.. أنا متفائل بالمستقبل إن شاء الله".