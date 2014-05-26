اغتيال عضو بحملة السيسي في إطلاق نار أمام منزله

أفادت مصادر صحافية بمقتل عضو في المكتب التنفيذي لحملة المشير عبدالفتاح السيسي على يدي إرهابيين في منطقة المنيل بمحافظة الجيزة، حيث كان في طريقه لتوزيع توكيلات لمندوبي حملة السيسي.

وأعلن الموقع الرسمي لحركة "تمرد" مقتل محمد فتحي، عضو المكتب التنفيذي لحملة السيسي، بعد قيام جماعة من الإخوان المسلمين في قرية "ناهيا" باغتياله أمام منزله عبر إطلاق النار عليه في البطن.

وحسبما أفاد محمد حسن، منسق حركة "تمرد" في الجيزة، فإن فتحي اغتيل وهو يحمل توكيلات لشباب الحملة للعمل على توزيع الشباب على اللجان.

من جانبه، قال المتحدث باسم الطب الشرعي، إن فتحي لقي مصرعه "إثر طلق ناري بالبطن".

وأضاف في تصريح تلفزيوني أنه تم الانتهاء من تشريح الجثة وتسليم الجثمان لذويه.