العثور على 3 آلاف منشور لمقاطعة الانتخابات في أسيوط

عثرت دورية شرطية بالقوصية صباح، اليوم الاثنين، على كرتونة بداخلها ما يقرب من 3 آلاف منشور تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك بجوار أحد المساجد بمدينة القوصية بمدينة أسيوط في صعيد مصر.

وتلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز القوصية يفيد بعثور دورية شرطية تابعة للمركز أثناء تفقدها الحالة الأمنية على كرتونة بجوار الجامع الكبير بمدينة القوصية وبداخلها 3 آلاف منشور تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقامت قوات الشرطة بالتكثيف من تواجدها لمعرفة مصدر المنشورات وللتأكد من توزيع أعداد منها من عدمه.