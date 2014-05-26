مراقبو الاتحاد الأوروبي موزعون بالمحافظات عدا سيناء

يشارك الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بدعوة من السلطات المصرية، ويبلغ عدد وفد البعثة 155 متابعاً، تم توزيعهم على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، ما عدا شمال وجنوب سيناء، بسبب التدهور الأمني، حيث ينحصر دورهم في المتابعة وليس المراقبة.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يشترك فيها الاتحاد الأوروبي ببعثة متابعة بهذا الحجم في متابعة الانتخابات.

من جانبه، ذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن البعثة ستعلن تقريرها حول الانتخابات الرئاسية الخميس، مشيراً إلى أن 66 فريقاً من البعثة موزعة على 105 مقرات انتخابية في مختلف المحافظات لمتابعة العملية.

وتجمع البعثة خلال يومي الاقتراع المعلومات لتقديمها في مؤتمر صحافي، الخميس، بعد الحصول على صورة واضحة حول العملية.