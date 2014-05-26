العليا للانتخابات: لا نية لمد التصويت بمصر ليوم ثالث

قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، إنه لا نية لمد التصويت بعد التاسعة مساء أو ليوم لثالث للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه سيتم غلق باب اللجان على المتواجدين باللجنة إذا دقت التاسعة مساءً، مناشداً جميع المواطنين بالنزول إلى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، لأن الصوت أمانة.

وأضاف سالمان عبر مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، قائلاً: "إن لم يكن هناك مؤتمر اليوم بعد التاسعة سيكون هناك بيان"، مشيراً إلى أن اللجة متواصلة بشكل جيد مع المرشحين.

وتابع: "قابلنا مشكلة صباح اليوم، أن أحد اللجان منعت دخول أحد مندوبي المرشحين ولكننا سمحنا لهم بالدخول".

هذا.. وتعقد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مؤتمر صحافي في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين لاطلاع الرأي العام عن تفاصيل اليوم الأول للانتخابات.