30 يونيو.. نقطة تحول في شعبية السيسي في مصر

يتنافس في السباق الرئاسي المرشح عبدالفتاح السيسي، والذي شكلت ثورة 30 يونيو نقطة تحول في شعبيته، بعد أن شغل مناصب مهمة في المؤسسة العسكرية.

وهو عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، من مواليد عام 1954، خدم في سلاح المشاة بعد تخرجه في الأكاديمية العسكرية عام 1977.

درس في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي بالولايات المتحدة عام 2006، كما عين ملحقاً عسكرياً لمصر في المملكة العربية السعودية.

شغل السيسي عدة مناصب مهمة داخل المؤسسة العسكرية، منها قيادة سلاح المشاة، وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية. ثم عين رئيساً للمخابرات الحربية والاستطلاع قبل أن يختاره الرئيس السابق محمد مرسي لتولي منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012.

وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو الشعبية المطالبة برحيل مرسي، أصدر السيسي بياناً عن القوات المسلحة منح فيه مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.

وفي 3 يوليو، ألقى السيسي بياناً أعلن فيه عزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلغاء العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بتولي منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت.

وقرر رئيس الجمهورية عدلي منصور في 27 يناير الماضي ترقية السيسي إلى رتبة مشير. وبعد نحو شهرين، وتحديداً في 26 مارس قدم السيسي استقالته معلناً ترشحه لرئاسة مصر.