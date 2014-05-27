استنفار أمني بالسويس.. والهليكوبتر تؤمّن الانتخابات

أكد مصدر عسكري، في تصريح له اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الشرق الأوسط، أن قوات الجيش المصري تواصل انتشارها أمام شركات البترول وفى الميادين، مع مواصلة حالة الاستنفار الأمني بالمدخل الجنوبي لقناة السويس من أجل تأمينه خلال اليوم الثاني والأخير للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى استمرار تحليق طائرات الهليكوبتر بالمحافظة لتأمين الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، أن جميع القوات المشتركة للجيش والشرطة متواجدة في خدماتها أمام اللجان الانتخابية من أجل تأمينها، وأن جميع اللجان مؤمّنة تماماً خلال اليوم الثاني للاقتراع.

وأضاف حرب، أن القوات تتواجد في شوارع السويس من أجل تأمين المحافظة وطمأنة المواطنين، مشيراً إلى أنه لم يتم القبض على أي شخص تابع لأي جماعة دينية في اليوم الأول للانتخابات.