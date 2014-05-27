مصر.. يوم ثان وأخير للتصويت في انتخابات الرئاسة

لليوم الثاني والأخير، يواصل الناخبون المصريون، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي حمدين صباحي.

ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ومن المقرر إعلان الفائز رسمياً في موعد أقصاه الخامس من يونيو القادم، لكن النتائج على مستوى اللجان الفرعية قد تُعرف يوم الأربعاء.

وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عبد العزيز سليمان، إن اللجنة قررت رسميًا مد موعد التصويت اليوم الثلاثاء لمدة ساعة حتى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، بعدما شهد اليوم الأول إقبالا متوسطا بحسب مراقبين، ما دفع بالحكومة المصرية إلى إعلان اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية عطلة رسمية.

وكان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عبد العزيز سليمان أكد أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى أبرزها التكدس أمام بعض اللجان، موضحا أن اللجنة سارعت بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين.

وكان المرشحان الرئاسيان عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي أدليا بصوتيهما مبكرا أمس الاثنين، وكلاهما أتبع تصويته بكلمة مقتضبة تشجع الناخبين على المشاركة.

ومن جانبه، قال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عقب إدلائه بصوته إن مشاركة حزب النور في التصويت تؤكد للعالم أن المصريين يد واحدة فعلا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية، وهي الاستحقاق الثاني في خريطة الطريق بعد إقرار الدستور، وسط إجراءات أمنية مشددة وبمراقبة من عدة منظمات محلية ودولية، علاوة على الاتحاد الأوربي، حيث تم رصد بعض التجاوزات لدى حملتي المرشحين.

وتبقى نسبة المشاركة الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات التي يريد كلا المرشحين أن يجعل منها دليلا على شعبيته، وهو ما يتضح إثر عملية فرز الأصوات التي تبدأ الليلة عقب انتهاء الاقتراع الرئاسي.