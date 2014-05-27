بالصور: طرائف المصريين في بطاقات التصويت

على هامش اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية، كتب ناخبون في بطاقات التصويت عدداً من العبارات الطريفة، بينما تهكم البعض الآخر في بطاقتهم بتصريحات سابقة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وسخر بعض الناخبين بكلمات جاءت في أغنية "بشرة خير" للمطرب حسين الجسمي، بينما أضاف آخرون خانة جديدة في بطاقة التصويت، واختاروا لاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، رئيسًا لمصر، فيما فاضل آخرون بين لاعبي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، وسرجيو راموس، في انتخابهم لرئيس مصر المقبل. كما أضاف آخرون اسم محمد أبوتريكة على ورقة التصويت واختاروه رئيساً لمصر.