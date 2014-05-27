شركة أمن خاصة تتولى حماية المرشح المشير السيسي

نفت حملة المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، ما تردد عن اصطحاب تشكيل من قوات الصاعقة له خلال الإدلاء بصوته بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة.

وقالت إن ذلك يأتي ضمن الشائعات المكذوبة التي يروجها البعض بين الحين والآخر، للتأثير على إرادة الناخبين بشكل سلبي، ومحاولة التشكيك بشكل مستمر في حياد الدولة من العملية الانتخابية.

وقالت إن السيسي يتابع العملية الانتخابية من مقر غرفة العمليات التي تخص الحملة الرسمية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ولم يتوجه إلى أية مقرات أمنية تابعة للحكومة على الإطلاق، مؤكدة أن إحدى شركات الأمن الخاصة تتولى عملية تأمين السيسي منذ إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة أو الشرطة المدنية لا تقومان بعملية تأمين تحركاته.

وقالت إن السيسي التزم بالإدلاء بصوته في اللجنة المقررة له من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ولم يطلب تغييرها رغم التحديات الأمنية الكبيرة المرتبطة بتحركاته، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين ووسائل الإعلام على اللجنة.

وناشدت الحملة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في كل ما يتعلق من أخبار أو معلومات منسوبة للمشير عبدالفتاح السيسي أو حملته الانتخابية، لما قد يترتب على ذلك من أثر سلبي على الناخبين والرأي العام.