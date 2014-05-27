عمرو موسى: مصر ذاهبة لانتخاب رئيس.. لا ديكتاتور

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر ليست ذاهبة نحو انتخاب ديكتاتور وإنما لانتخاب رئيس بموجب نصوص الدستور.

وقال خلال لقائه مع المذيعة الأميركية كريستين أمنابور على قناة CNN، رداً على تصريحات للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، الذي قال إنه في حال انتخابه رئيساً فسوف يفرج عن جميع المعتقلين وفقاً لقانون غير دستوري، في إشارة إلى قانون التظاهر: "لقد قال صباحي إنه سيفرج عمن هم أبرياء، مما يعني أنه لن يفرج عن أولئك المتورطين في جرائم.. والقضاء وحده يحدد من أولئك المتورطين".

وقال: "الشعب المصري تعب ويريد الاستقرار والأمن ويأمل أن يرى الحياة تسير في الاتجاه الصحيح، لا أن تكون مهددة بالفوضى"، مشيراً إلى أن الأمن يجب أن يأتي قبل أي شيء.

ورأى موسى أن حظوظ السيسي وافرة في الفوز، وأنه سيجعل البلد آمنا، وتابع: "عندما تنظرون إلى الوضع في مصر، عليكم أن تأخذوا في الحسبان وضع الأمن، قبل الحديث فقط عن المظاهرات".

وأضاف: "إن هناك أموراً محددة يجب تصحيحها. ولا يمكنني القول بأن كل شيء على ما يرام أو صحيح. لكن دعونا نتطلع إلى مستقبل أفضل مع الجمهورية الثالثة التي تتأسس في غضون أيام قليلة مقبلة".

