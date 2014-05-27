لجنة الانتخابات المصرية: 500 جنيه غرامة "المقاطعة"

أعلن المستشار طارق شبل، عضو أمانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، أن اللجنة ستفعّل نصوص قانون انتخابات الرئاسة الخاص بتغريم المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم مبلغ 500 جنيه.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ النيابة العامة بأسماء الممتنعين عن التصويت لتفعيل العقوبة ضدهم، مشيرا إلى أن أموال الغرامة ستؤول لوزارة المالية والدولة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تقرر لجنة الانتخابات مد فترة التصويت ليوم ثالث، مؤكدا أن قرار المد خاضع لسلطة اللجنة التي من حقها أن تتخذ القرارات المناسبة وفقا للظروف.

ورفض شبل الإفصاح عن نسبة من أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات، قائلا: تعمدنا ألا نتكلم عن نسبة المشاركين في الانتخابات منعا للبس، لكننا سنعلن كل الأرقام الخاصة بنسب المشاركة بعد الانتهاء من عمليات التصويت.