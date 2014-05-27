وزير التنمية المحلية: لا تمديد للتصويت ليوم ثالث

توقع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية المصري، ألا يقل عدد الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية التي شهدتها مصر أمس الاثنين وتشهدها اليوم الثلاثاء عن 26 مليون مواطن.

ونفى الوزير ما تردد من شائعات عن تمديد الانتخابات ليوم ثالث، قائلاً إن الهدف من تلك الشائعات تعطيل المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم.

وقال في تصريحات صحافية، الاثنين، إن جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات والبالغ عددها 11 ألفاً و114 مركزاً انتخابياً وتضم 13 ألفاً و893 لجنة انتخابية، شهدت إقبالا جيدا من الناخبين في اليوم الأول، مؤكدا أنه تم التنبيه على المحافظات بضرورة تواجد سيارات إسعاف مجهزة وسيارات حماية مدنية داخل كل لجنة عامة للفرز، وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس بمقار اللجان، ومظلات للوقاية من الحر، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد الوزير انتظام سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وبنزاهة وشفافية كاملة، لافتاً إلى أن عدد الأمناء والأمناء المساعدين باللجان بلغ 78 ألف موظف للإشراف داخل اللجان على الانتخابات بحيادية تامة، وأنه يتم استبعاد من يخالف ذلك من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار لبيب إلى أن غرفة العمليات بالوزارة رصدت انتظام العمل بأغلب اللجان في التوقيت المحدد مع تراجع ظاهرة تأخر فتح اللجان واستثناء بعض اللجان القليلة بمحافظات الغربية وسوهاج والأقصر بسبب تأخر القضاة، وتم وصولهم وانتظام العمل بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن نسبة الإقبال بالمحافظات جيدة، وتوافد عدد كبير من المواطنين المغتربين بمحافظات الإسكندرية والسويس على اللجان رغبة منهم في التصويت.

وعما رصدته غرفة عمليات الوزارة من وقوع بعض المناوشات والعمليات الإرهابية، قال الوزير إن ظهور بعض المحاولات القليلة لإرهاب المواطنين ومنعهم من النزول للتصويت وبث الخوف لديهم وذلك بزرع وإلقاء عبوات متفجرة بدائية، تم التعامل معها وإبطالها بمعرفة الحماية المدنية، ولا توجد خسائر، وذلك بمحافظات الجيزة وكفر الشيخ والفيوم.

كما كانت هناك محاولات لتعطيل المواطنين عن الوصول للجان بقطع بعض الطرق وحرائق محدودة ببعض الشوارع وتظاهرات بحي شمال الجيزة وشارع الهرم وكرداسة ومركز يوسف الصديق بالفيوم.