رئيس نادي القضاة: المقاطعون للانتخابات خونة وهامشيون

وصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، المقاطعين للانتخابات الرئاسية بأنهم خونة، وأنهم سيظلون على هامش الحياة، مضيفًا أن الإخوان قاموا بجمع البطاقات من الناس البسطاء بحجج كثيرة، مثل الحصول على معاش، لكي لا يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، حسب وصفه.

وقال الزند في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن "من لم يشارك في التصويت في الانتخابات الرئاسية، لا يستحق الحياة على أرض مصر".

وتابع "احنا زعلانين شوية من قلة أعداد الناخبين، وأن النجاح بأي نسبة كاف"

وأضاف، "كنا نأمل أن تكون النسبة 70%، نحن في مرحلة فارقة، ويكفي النجاح بأي نسبة، خلونا نفرح وخلو الناس تفرح".