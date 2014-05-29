السيسي يحصد أصوات قرى رؤساء مصر.. وبلطيم لصباحي

أسفرت مؤشرات الفرز للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المصرية في مسقط رأس رؤساء مصر المتعاقبين، عن اكتساح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأصوات الناخبين فيها.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع"، ففي إحدى اللجان بقرية الشهيد عيسى كرم عيسى ببني مر بأسيوط، بلد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حصل المشير عبدالفتاح السيسي على 1504 أصوات مقابل 66 صوتاً لحمدين صباحي، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 101 من إجمالي أصوات 1671.

أما في مسقط رأس الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، سروهيت التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فقد حصد السيسي 3661 صوتاً مقابل 25 صوتاً فقط لصباحي، في حين جاءت الأصوات الباطلة 59 صوتاً.

وحصل السيسي على 2491 صوتاً بقرية كفر المصيلحة التابعة لشبين الكوم بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في لجنة سعيد عطا الله، فيما حصل المرشح حمدين صباحي على 52 صوتاً، مقابل 90 صوتاً باطلاً.

وفي قرية العدوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي، حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 789 صوتاً مقابل 67 صوتاً لحمدين صباحي باللجنتين رقمي 7، 8.

في المقابل، تفوق صباحي في مسقط رأسه بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ على السيسي، حيث حصل على 906 أصوات بلجنة زرقة، مقابل 676 صوتاً للسيسي، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 35 صوتاً.

من ناحية أخرى، كشفت لجنة الفرز بالمدرسة الحديثة بنات ببني سويف، المقر الانتخابي لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، أن إجمالي الأصوات التي حصل عليها السيسي 1587 مقابل 88 صوتاً لصباحي، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 119 صوتاً.

وأسفرت نتيجة فرز لجنة رقم 33 بمدرسة الثانوية بنين ببندر المنيا، مسقط رأس القيادي الإخواني سعد الكتاتني عن حصول السيسي على 2693 صوتاً، بينما حصل حمدين على 148 صوتاً، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 199 صوتاً.