أنصار السيسي يحتفلون في ميدان التحرير

احتفل المئات من أنصار المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي في ميدان التحرير وسط القاهرة بالنتائج الأولية، والتي تؤكد حصوله على نحو 93% من الأصوات الانتخابية.

وأدى احتفال المواطنين واحتشادهم في ميدان التحرير إلى ازدحامه وتعطيل حركة السيارات.

ومع ظهور نتائج فرز 352 لجنة عامة وما يزيد على 25 مليون صوت حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 23 مليوناً و881 ألفاً و262 صوتاً، مقابل735 ألفاً و285 صوتاً لمنافسه حمدين صباحي، أي ما يعني حصول السيسي على 92.8% وحصول صباحي على 3.1% من الأصوات، أما عدد الأصوات الباطلة فوصل إلى ما يزيد على مليون و87 ألف صوت.