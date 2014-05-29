حملة السيسي تتوقع الفوز.. وحملة صباحي ترصد تجاوزات

قال المهندس حسام حازم عضو لجنة الشباب بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إن المؤشرات الأولية التي تتحدث عن حصد السيسي ما يفوق من 95% من أصوات الناخبين "متوقعة وطبيعية"، مشيراً إلى أن الإرادة الشعبية انتصرت، موضحاً أن لا أحد ينكر تاريخ حمدين صباحي النضالي.

وأضاف حازم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أنه بعد فرز أوراق 2000 لجنة فرعية انتخابية كانت نتيجة السيسي 93.4% و2.9% لمنافسه صباحي، فيما بلغت والأصوات الباطلة 3.7%.

وأوضح أن نسبة المشاركة جيدة وهي نسبة محترمة للغاية لاسيما إذا ما قورنت بنسبة المشاركة في استفتاء مارس البالغة 18 مليونا، مشيراً إلى أن مشاركة 25 مليون مواطن في انتخابات الرئاسة السابقة جاءت مشوبة بالعوار بعد توزيع الزيت والسكر فضلا عن التخويف باسم الدين.

ومن جانبه، قال عمرو بدر منسق اللجنة الإعلامية بحملة المرشح صباحى: "إننا نحترم إرادة الشعب المصري في اختيار رئيسه سواء كانت النتيجة لصالح حمدين أو منافسه السيسي"، مشيراً إلى أن الأهم أن تكون النتيجة معبرة عن إرادة المصريين.

وأكد رصد اللجنة تجاوزات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وتقديم بلاغات إلى اللجنة العليا للانتخابات تتعلق بحالات تسويد البطاقات لصالح السيسي.

وأوضح بدر أن عددًا من مندوبي الحملة تعرضوا لاعتداءات، لذلك اتخذ قرارًا بسحبهم من اللجان حرصا على أرواحهم، لافتاً إلى أن الإعلام الخاص كان منحازا إلى السيسي، بينما الإعلام الرسمي أكثر حيادية.

وذكر أن قرار صباحي بالاستمرار وعدم الانسحاب من المعركة الانتخابية قرار صائب وتم اتخاذه بعد الاستماع إلى كافة آراء أعضاء الحملة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الانتخابات شيء اسمه "جمايل".

ولفت إلى أن صباحي خاض الانتخابات الرئاسية حتى تصل الثورة إلى السلطة، ومن أجل بناء قوة لتيار ديمقراطي يؤيد العدالة الاجتماعية.