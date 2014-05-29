رئيس الوزراء المصري يستقيل عقب تولي الرئيس الجديد

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة الحالية ستستقيل عقب حلف اليمين للرئيس الجديد، موضحاً أنه أقسم ووفى بهذا القسم في إخراج العملية الانتخابية على نحو جيد، مشيراً إلى أن الانتخابات تمت في حيادية وشفافية وتحت تأمين الشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف محلب، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "اليوم" أنه فوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت ليوم ثالث الأربعاء، مؤكداً أنه يكن كل الاحترام لحمدين صباحي، وسيقوم بالاتصال به في أقرب وقت ممكن .

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس المؤقت المنتهية ولايته عدلي منصور لما بذله من جهد في إدارة خلال الفترة الماضية.