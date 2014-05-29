صباحي: أقبل النتيجة النهائية بالرغم من العيوب

أقرّ المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي، اليوم الخميس، بخسارته الانتخابات الرئاسية المصرية، معرباً عن احترامه لاختيار الشعب المصري، ومؤكداً أن "الشعب دائماً هو القائد والمعلم".

وأشار صباحي، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه سحب أعضاء حملته في اليوم الثالث من الانتخابات حرصاً على سلامتهم، وذكر أنه لم ينسحب منها حفاظاً على سلامة الوطن، مؤكداً أنه ربما خسر جولة ولكنه على يقين من الانتصار لأحلام الشعب المصري.

وشكك صباحي في نزاهة الانتخابات المصرية، مؤكداً أن مندوبي حملته قد تعرضوا للتضييق أثناء أداء دورهم، وأشار إلى أن تمديد الانتخابات ليوم ثالث قد ألقى بظلاله على نزاهة الانتخابات، وشكك في الأرقام المعلنة بخصوص نسبة الاقتراع. وأضاف: "هذه الأرقام المعلنة هي إهانة لذكاء المصريين".

وشدد صباحي على أنه لن يقبل أي منصب تنفيذي في الإدارة الجديدة للبلاد، إلا أنه أكد وجوده دائماً بجانب الشعب لتحقيق طموحاته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وحصل المشير عبدالفتاح السيسي على أكثر من 96% من الأصوات وفقاً للنتائج الأولية للانتخابات.

وشدد صباحي على أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

وقال: "سنخوض معاركنا ضد سياسات الفساد والاستبداد والإفقار، سنكون ضد الإرهاب والعنف وجماعاته والداعين إليه، لن نتسامح ولن نتصالح لا مع الإرهاب ولا مع الفساد ولا مع الاستبداد". وأكد أنه يريد أن يقضي على الإرهاب، ليس بالأمن فقط، وإنما بالعدل والديمقراطية والحريات".

