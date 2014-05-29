مصر.. إلغاء قرارات العفو عن العقوبة بحق 52 شخصاً

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً، الخميس، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصاً، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.

يُذكر أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، والتي صدرت خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضحت الحكومة استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين، حيث إنه قد ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.