هؤلاء قدموا السيسي إعلامياً للمصريين

مع اقتراب تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رسمياً رئيساً لمصر، وخلعه لقب "المشير" ليحمل بدلاً منه لقب "الرئيس"، كان هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها: من تولى حملة المشير الدعائية؟ من قدمه للمصريين إعلامياً وسلط الضوء على مميزاته ليقنع به المصريين كي يختاروه رئيساً؟ والسؤال الأهم: هل كانت شعبية السيسي هي العامل الأبرز في وصوله لمقعد الرئاسة أم أن حملته الرسمية ومن يديرها كان لهما دور آخر في ذلك؟

بداية وربما ما لا يعرفه أغلب المصريين أن شركة علاقات عامة مشهورة ومعروفة هي التي تولت حملة السيسي، وللمصادفة جاءت الاختصارات الأولى من اسم الشركة مشابهة لاسم المشير، فاسمها "كوربرت كوميونيكيشن بلس CC Plus"، وهى التي تولت مسؤولية تنفيذ كل ما يتعلق بالدعاية والإعلان والتسويق، والجولات الانتخابية في حملة المشير السيسي.

وكان السبب الرئيسي في اختيار تلك الشركة لإدارة حملة السيسي هو عمرو موسى، فقد كانت تدير حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، ونظراً لاختياره ضمن الفريق الاستشاري للسيسي استعان موسى بها لتدير حملة المشير.

وبحسب ما كتبت الشركة عن نفسها على موقعها الإلكتروني فقد تخصصت في "إيجاد أفكار للعملاء وتنفيذها دون التقيد بمجال دون غيره"، مشيرة إلى أنها خاضت أول اختبار لها في العمل السياسي من خلال تكليفها بمسؤولية حملات في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2011، حيث تولت الحملة الانتخابية لكل من عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي، اللذين وصلا إلى مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت بعد ثورة 25 يناير، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بحل المجلس.

ولم ينتهِ دور الشركة مع عمرو موسى، فقد اختارها لتكون مسؤولة عن الدعاية لحزب "المؤتمر" الذي أسسه بعد الانتخابات، واختار لمياء كامل، المديرة التنفيذية للشركة، لتكون عضواً في الهيئة العليا للحزب، كما اختار أحمد كامل المتحدث الرسمي باسم الحزب.

وتفخر الشركة بكونها مستشاراً للعلاقات العامة لعدة شركات كبرى، كما انضمت إلى غرفة التجارة الأميركية، وتقول إنها حققت العديد من النجاحات حيث تعد أول شركة علاقات عامة تدخل مجال "السوشيال ميديا" والتسويق السياسي، كما أن لها علاقات جيدة وصلات بارزة مع الإعلام الغربي والمحلى والإقليمي، وتخصصت في فن إدارة الأزمات، وينسب لها تنظيم أول مناظرة رئاسية في تاريخ مصر بين عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح.

لمياء كامل، المديرة التنفيذية للشركة، هي مدير عام وشريك مؤسس لشركة "كوربرت كوميونيكيشن بلس" وأستاذة تسويق بالجامعة الأميركية وجامعة مصر الدولية، حصلت على شهادتها الجامعية والماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية. وعملت سابقاً في شركة "فودافون" للاتصالات وشركة "بيتروناس" الماليزية للنفط والغاز.

بينما تعمل يارا خلف كمديرة حسابات بالشركة واستشارية إعلام سياسي، وعملت سابقاً مشرفة على شبكة تلفزيون "أوربت شوتايم"، وتخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس، وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق من جامعة ESLSCA الفرنسية وعملت بعدة شركات متعددة الجنسيات.

وتقول لمياء كامل، مديرة الشركة، إن طبيعة الأفكار التي تطرح في البرنامج الانتخابي للمرشح لابد أن تكون واقعية لتعطي مصداقية للمرشح، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من تسويق البرنامج الانتخابي يعتمد على المرشح نفسه، وأوضحت أن في مصر نسبة أمية تقترب من 30%، ما يعني أننا ليس لدينا شعب قارئ، كما أن الـ70% الآخرين لا يقرأون وهنا يأتي دور الإعلام لتثقيف الجميع وإطلاعهم على برامج المرشحين.

وأكدت أن الشعب المصري وجد في السيسي ما يبحث عنه في الشخص الذي سيفيدهم، مؤكدة أن المصريين أصبح لديهم نضج سياسي، وهذا ما حدث أيضاً مع عمرو موسى بعد إقرار الدستور، حيث ازدادت شعبيته وطالبه الكثير بالترشح للانتخابات الرئاسية.

واختتمت قائلة "إن ملف الإعلام الغربي في غاية الأهمية ويجب الالتفات له، حيث إن وسائل الإعلام في الدول الغربية لا تتناول الشأن الداخلي المصري بشيء من المصداقية، ما يؤثر على الاقتصاد والبورصة والسياحة، مشددة على ضرورة وجود جهاز بالدولة للتعامل مع هذه الوسائل".

وتقول يارا خلف، عضوة الحملة الإعلامية، إنهم وضعوا كل خبراتهم في إدارة حملة المشير وبذلوا أقصى ما يمكن من جهد لتصل إلى هذه النتيجة.

أحمد كامل، المتحدث باسم الحملة، والذي عقد قرانه أمس الأربعاء مستغلاً انتهاء اليوم الثالث للتصويت، هو طبيب مخ وأعصاب في جامعة القاهرة، ويرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في أميركا.

هؤلاء الثلاثة كانوا ضمن الحملة وضمن فريق الشركة التي تولت إدارة الدعاية، هذا بالإضافة إلى فريق آخر ساهم بفعالية في الحملة ولم يكن ضمن طاقم الشركة.

وهؤلاء هم: محمود كارم، وهو سفير سابق وابن الفنان الكبير كارم محمود وشغل منصب المنسق العام للحملة، والطريف كما يقول الكاتب الصحافي محمد الباز في مقال له عن رجال حملة المشير فإن ابنة محمود كارم متزوجة من المستشار إيهاب فهمي الذي كان متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يتقدم باستقالته من منصبه إلا بعد أن قامت ثورة 30 يونيو.

محمود كارم كان السفير المصري السابق في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الذي تقدم باستقالته بعد إصدار مرسي إعلانه الدستوري، وقد شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، كما كان سفيراً لمصر في اليابان وبلجيكا، ومندوباً لمصر لدى حلف شمال الأطلسي في بروكسل، كما تم منحه جائزة أفضل سفير أجنبي بالاتحاد الأوروبي وبلجيكا عام 2007، وتولى كارم التنسيق العام للحملة الرسمية والتنسيق مع منسقي الحملة في جميع المحافظات.

كما أن هناك عضواً بارزاً آخر وهو أشرف راشد، سفير متقاعد، وكان مستشاراً سياسياً للحملة، وآخر موقع له هو سفير مصر في روما، وابنته متزوجة من كمال أحمد أبوالغيط، ابن وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط. وقد حارب السفير راشد ضمن صفوف القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وعمل في السودان والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا، كما عمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان من ضمن عناصر الحملة البارزين أيضاً تامر وجيه، وكان أحد الأعضاء في حملة الفريق أحمد شفيق, وهو مهندس ورجل أعمال ويرأس جمعية العمل العام التطوعي، وتلقى تدريباً مع الشباب الأميركي الذي أدار حملة أوباما الانتخابية، ولا يزال يرتبط معهم بعلاقات قوية حتى الآن.

أما محمد بدران فكان انضمامه للحملة بصفته رئيس اتحاد طلاب مصر، وكان مسؤولاً عن ملف الشباب، ويليه رجل الأعمال طارق نور وكان مسؤولاً عن إعلانات حملة السيسي.

ولولا زقلمة، وهي خبيرة في العلاقات العامة، كانت ستتولى حملة اللواء مراد موافي بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، حيث كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية في حال عدم ترشيح السيسي نفسه إلا أنها انضمت لحملة السيسي وكانت مسؤولة عن الأبحاث التسويقية وقياسات الرأي العام داخل الحملة.