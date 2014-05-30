الأمن المصري يقبض على 59 معتدياً من جماعة الإخوان

أسفرت المتابعة الأمنية لتحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي عن رصد تجمعات محدودة لعدد من عناصره في بعض المحافظات، قاموا خلالها بقطع الطرق وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والشماريخ والألعاب النارية تجاه الأهالي وقوات الشرطة.

وأسفر الاعتداء عن إصابة رجلي شرطة، و8 مواطنين برش خرطوش منهم 6 بمنطقة المرج بالقاهرة، وآخران بالجيزة، حيث تصدت لهم القوات، وتعاملت معهم مباشرة، وتمكنت من تفريقهم، وضبط 59 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وأسيوط ودمياط.

كما تم ضبط سيارة نصف نقل بمنطقة الصف بالجيزة تحمل 6 مكبرات صوت وكمية من الألعاب النارية والشماريخ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. هذا وتجوب حالياً الأقوال والدوريات الأمنية جميع الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع ما يستجد من أحداث أو تداعيات.

من ناحية أخرى، وإلحاقاً للبيان الصادر عن الوزارة بشأن انفجار عبوة محلية الصنع كانت بحوزة المدعو محمد حمدي محمد مصطفى، طالب بجامعة الأزهر، وينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي حال استقلاله دراجة بخارية صباح اليوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري، بمنطقة منشاة ناصر، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة ووفاته متأثراً بها.

وبالإضافة لما أسفرت عنه جهود البحث من ضبط عدد من زجاجات المولوتوف المعدة للاستخدام بمنزل مالك الدراجة البخارية الذي يعمل لديه المتوفى، واستمراراً للجهود الأمنية في هذا الصدد، فقد تم ضبط 13 زجاجة معدة للاستخدام تحوي مواد حارقة وملتهبة بمنزل المتوفى المذكور الكائن بدائرة قسم شرطة الوايلي.