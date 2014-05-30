حزب "النور" يطالب السيسي بإعلان محاربة الفساد

طالب حزب "النور" السلفي المصري المشير عبدالفتاح السيسي، الرئيس الجديد للبلاد بضرورة إعلان محاربة الفساد.

ودعا نادر بكار، المتحدث باسم حزب "النور"، في حديث لقناة "العربية"، جماعة الإخوان المسلمين إلى الاندماج في العملية السياسية، بدلاً من تأجيج الشارع والتهديد بالعنف.

وبات إعلان السيسي رئيساً لمصر مسألة وقت بعد تقدمه الحاسم على منافسه حمدين صباحي الذي أقر بخسارته.

يذكر أن بعثات المراقبين اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية بمصر جرت بشكل جيد مع وجود بعض الانتهاكات التي قالت إنها بسيطة.

مراقبو الاتحاد الأوروبي اعتبروا أن الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها السيسي فوزاً كاسحاً احترمت القانون، ولكنهم أعربوا عن أسفهم لغياب بعض اللاعبين من المعارضة.