"بيت المقدس" تتوعد رئيس مصر القادم بمعارك فاصلة

نشر حساب منسوب لجماعة "أنصار بيت المقدس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهديداً صريحاً للقيادة الجديدة في مصر، وذلك على خلفية النتائج الأولية للانتخابات المصرية، والتي تشير إلى فوز ساحق للمشير عبدالفتاح السيسي.

وتوعدت الجماعة بمعارك فاصلة بينها وبين الرئيس القادم، وتساءلت الجماعة المتطرفة "هل سيكمل السيسي حتى يحكم مصر؟ وإذا حكم هل سيستمر؟" واختمت التغريدة بـ"تصبحون على فاجعة في عقر داركم".

يذكر أن جماعة "أنصار بيت المقدس" تستلهم أفكار تنظيم "القاعدة"، وتعد أخطر الجماعات المسلحة في البلاد.

وقد أعلنت الجماعة التي تتخذ من سيناء مقراً لها مسؤوليتها عن عدد كبير من الهجمات ضد قوات الأمن في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو الماضي، والتي أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة.