عمرو موسى: خلافتي للإبراهيمي في سوريا "تكهنات"

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في تصريح لـ"بوابة الأهرام" المصرية، إنه علم بالفعل بترشحه لخلافة الأخضر الإبراهيمي كمبعوث للجامعة العربية والأمم المتحدة لتولي ملف سوريا، معتبرا الأمر أنه مازال في طور التكهنات ومن السابق لأوانه أن يتخذ قرارا بشأنه.

وليس معروفا ما إذا كان موسى سيقبل بهذه المهمة، خاصة في ظل ما تردد من تكهنات عن توليه منصبا مهما في إدارة الرئيس الجديد، رجحت أوساط عدة أن يكون مستشارا للأمن القومي والشؤون الخارجية، أو رئيسا لمجلس الأمن القومي.

وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالقاهرة قد كشفت عن أن مداولات جرت خلال الأيام القليلة الماضية في تكتم شديد بين دبلوماسيين أجانب، حول ترشيح عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لخلافة الأخضر الإبراهيمي مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة في سوريا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استقالة المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي، وقال مراسل "العربية" إن استقالة الإبراهيمي ستدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مايو.

وتقول مصادر دبلوماسية إنه يوجد العديد من المرشحين المحتملين ليحلوا محل الدبلوماسي الجزائري المخضرم، ومنهم وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان.