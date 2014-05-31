تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في القضية المعروفة بمحاكمة "القرن" لجلسة الأحد، لاستكمال سماع مرافعة المتهم حسن عبدالرحمن مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي.

ووصل منذ صباح السبت جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وظهر حسني مبارك ونجلاه لأول بالبدلة الزرقاء، تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.