السيسي في خطابه الأول للمصريين: لا مصالحة مع الإخوان

قال مقربون من المشير عبد الفتاح السيسي، الفائز بالانتخابات الرئاسية في مصر، وفق نتائج نهائية غير رسمية، إن خطابه الأول للشعب، سيتضمن عدة نقاط، أبرزها أنه لا مصالحة مع الإخوان، وسيطلق سلسلة من التعهدات والإصلاحات.

وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة الأناضول، أن خطاب السيسي المتوقع إلقاؤه عقب إعلان فوزه رسميا، سيتناول أهم التحديات التي تواجه المصريين، باعتبارهم شركاء له في الحكم، كما أنه سيؤكد احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار القانون المصري دون التطرق لمسألة العفو عن المعتقلين السياسيين.

وقال أحد المصادر المقربة من السيسي: "إن الأخير قام فعليًا بتسجيل الخطاب الأول له والذي سيلقيه عقب الإعلان عن فوزه".

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات رسميا، يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، حسبما صرح الأمين العام للجنة عبد العزيز سلمان.

من جانبه، قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المستشارين الإعلاميين لحملة السيسي، إن الخطاب الأول للسيسي لن يكون شاملاً، لكنه سيوجه كلمة للشعب المصري يشكر من خلالها المرشح المنافس، ويقدم التحية للقوى التي وقفت إلى جواره ودعمته في ترشحه للرئاسة.

وأضاف، أن الخطاب لن يتطرق إلى الحديث عن المصالحة مع القوى المعارضة، لكنه في الوقت ذاته سيتضمن رسائل بشأن عدم إقصاء أو استثناء أي قوى سياسية، وعدم العودة للوراء سواء على صعيد السياسات أو الممارسات السابقة.