لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية ترفض طعن صباحي

رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر مساء اليوم الأحد، الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي حمدين صباحي على ما قال إنها انتهاكات شابت العملية الانتخابية.

وقالت مصادر قضائية إن صباحي حصل على 3% من الأصوات في الانتخابات مقابل أكثر من 93% حصل عليها منافسه وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ولم تعلن النتائج الرسمية بعد.

وجاء في بيان للجنة الانتخابات "أعلن المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة انتهت من فحص الطعن، وقررت اللجنة قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

وقالت حملة صباحي في بيان يوم الجمعة إنها قدمت طعنا قانونيا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية معترضة على "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية بالإضافة إلى مخالفات أخرى".

وطلبت حملة صباحي أيضا من اللجنة استبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث من الانتخابات.

وكانت السلطات قد مددت التصويت يوما في نهاية عملية التصويت يوم الثلاثاء، في إجراء استثنائي قالت بعثات المراقبين إنه أثار تساؤلات بشأن نزاهة العملية الانتخابية على الرغم من أنه خطوة قانونية.

