"الحدث" و"MBC مصر" الأفضل حيادياً ومهنياً

أكدت لجنة رصد ومتابعة وتقويم الأداء الإعلامي والإعلاني للانتخابات الرئاسية المصرية أن برنامجي "الحدث المصري"، على قناة "الحدث"، و"يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر" كانا من أفضل البرامج التي التزمت بالمهنية والحيادية بين المرشحين.

وقالت اللجنة في تقريرها الختامي، الذي أعلنته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد بحضور رئيس اللجنة الدكتور عدلي رضا وأعضاء اللجنة وعدد من الصحفيين، أن أداء الإعلام الرسمي المقدم من خلال إذاعات وقنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون اتسم على مدار الأيام العشرة الأولى بالمهنية والالتزام والعدالة بين المرشحين بشكل كبير، مقدماً نموذجاً جيداً في تناوله للموضوع سواء من خلال البرامج أو الخدمات الإخبارية.

وتحدثت اللجنة عن وجود عدد من القنوات تبث برامج متحيزة ضد أحد المرشحين، ومن هذه القنوات التي تم رصدها: "القاهرة والناس"، و"صدى البلد" و"الفراعين" و"المحور" و"التحرير" و"CBC " و"ONTV" و"النهار".

وأضافت أن هناك عددا من مقدمي البرامج متحيزين ضد أحد المرشحين ولا يراعون أي توازن في المعالجة الحوارية داخل البرنامج ومنهم برامج "حزب الكنبة" و"الرئيس والناس" و"البلد اليوم" و"على مسئوليتي" و"90 دقيقة" و"رئيس مصر" و"هنا العاصمة" و"آخر النهار" و"مصر اليوم" و"العاشرة مساءً".

كما تبين من الرصد أن هناك عدداً من البرامج على القنوات الخاصة تستضيف ضيوفاً متحيزين بشكل كبير مع مرشح معين أو ضد المرشح الآخر على طول الخط مما أفقد هذه البرامج المهنية المطلوبة.

وأشار التقرير إلى وجود برامج وقنوات أفردت مساحات من الوقت لتغطية وتناول أحد المرشحين بشكل أكثر تركيزاً من تناولها لأخبار المرشح الآخر.

كما قامت قنوات عديدة بإذاعة النتائج التفصيلية لتصويت المصريين بالخارج، وهذا الأمر يعد مؤثراً بشكل كبير على اتجاهات الرأي العام الداخلي نحو العملية الانتخابية.

وقد دعت اللجنة في تقريرها جميع القنوات إلى مراعاة عدم ذكر أي مؤشرات لنتائج التصويت في الخارج حتى لا تستخدم في التأثير على الرأي العام.

وأكد التقرير أن بعض البرامج، وعند رصده آراء الجمهور من الشارع المصري، انتقى شريحة لا تمثل كافة قطاعات المجتمع المصري بل انتقى شريحة تميل لأحد المرشحين على حساب المرشح الآخر.

كما أن بعض مقدمي البرامج تعمدوا إظهار انطباعاتهم وآرائهم الشخصية حيال المرشحين من حيث التأييد أو الرفض، ويعد هذا إخلالاً بمبدأ العدالة الإعلامية. كما أشارت اللجنة إلى وجود حالات وجه فيها المقدمون أو ضيوف البرامج الاتهامات أو تعرضوا للحياة الشخصية لأحد المرشحين.

وأضاف التقرير أنه لوحظ ظهور مفردات لغوية وإهانات في النقاشات والتحاليل التي استضافتها بعض البرامج، كما لوحظ أن بعض الضيوف قدم رأيه بشكل انفعالي لا يستند إلى حقائق موضوعية.

وفي سياق آخر، ذكر التقرير أن برنامج "هنا العاصمة" اخترق فترة الصمت الانتخابي من خلال إذاعة أغنية المطرب حسين الجسمي "بشرة خير" على صور أرشيفية لأحداث ثورة 30 يونيو مصحوبة بصور أحد المرشحين.

كما أكد التقرير اختراق قناتي "صدى البلد" و"النهار" الصمت الانتخابي من خلال الشريط الإخباري الذي تضمن تصريحات للمرشحين وإبراز متكرر لنتائج تصويت المصريين بالخارج والتي تفوق فيها أحد المرشحين.

وقد قامت اللجنة بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقطاع المناطق الحرة الذي ينظم عمل القنوات الخاصة بشأن هذه المخالفات.

وأضاف اللجنة أن قنوات "المحور 2" و"صدى البلد" وCBC و"الفراعين" دأبت على استخدام ألفاظ خارجة وغير لائقة وتوبيخ حاد للمواطنين وتهديدات مباشرة وضمنية لهم لأنهم أقبلوا بشكل ضعيف على صناديق الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات، واعتبرت اللجنة هذا خروج عن أبسط قواعد المهنية.