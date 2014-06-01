"محاكمة القرن" تكشف بيع الإخوان مقدرات مصر للخارج

أكد دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المصري الأسبق، في مرافعته الختامية، اليوم الأحد، بقضية "القرن"، أن الإخوان أصدروا قرارا بإلزام رئيس مجلس الوزراء بتعيين شباب الإخوان في الوزارات السيادية وعمل إغراءات للخريجين الجدد من الشباب للانضمام إلى الجماعة وتعيين 4000 شاب وشابة من المؤهلات العليا والمتوسطة المنتمين إلى جماعة الإخوان قبل نهاية عام 2013.

يذكر أن "محاكمة القرن" هي اللقب الذي يعطى لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وكشف دفاع اللواء حسن عبد الرحمن عن تفاصيل "وثيقة العهد" المبرمة بين قطر والرئيس المعزول محمد مرسي، وتتخلص في بيع كل ما يمكن بيعه في بمصر إلى قطر.

وأكد الدفاع أن رئيس مرسي، ورئيس وزرائه هشام قنديل، بذلا كل الجهد لتفعيل الوثيقة وكافة الاتفاقات التي جاءت فيها، ما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 30 يناير 2013 والذي تقرر فيه الإسراع في تسليم المشاريع الصناعية لقطر.

وأوضح الدفاع في مرافعته أن خطة الجماعة كانت تقوم على تهميش دور السلفيين والبحث عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي ومناقشة تحويل كافة المهام وزارة الخارجية إلى عصام الحداد وتطهير جهاز الإعلام ومناقشة إلغاء العمل السري بالجماعة وتحويله للعمل العلني.

وكشف الدفاع عن خطاب من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الرئيس السابق محمد مرسي، يوضح فيه وجود عجز في الموارد لسداد قيمة المنحة التي قررها الرئيس السابق لأسر الأسرى الفلسطينيين بواقع 5000 دولار لكل أسرة، بإجمالي 22 مليونا و445 ألف دولار لـ4772 أسيرا فلسطينيا.

وأضاف أن هذا جاء "ضمن الفاتورة التي سددها الإخوان لحركة حماس من مقدرات الشعب المصري نظير مساعدتهم على سرقة ثورة 25 يناير".