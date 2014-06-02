صور ابنة السيسي تشعل مواقع التواصل في مصر

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" أول صورتين لـآية عبد الفتاح السيسي ابنة الفائز بانتخابات الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي حيث صرح السيسي في اللقاء التلفزيوني الأول له بأن لديه 4 أبناء 3 ذكور وابنة واحدة متزوجة ولديها أبناء.

وظهرت آية السيسي في إحدى المناسبات الاجتماعية برفقة زوجها وانتشرت الصورة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي فقد كانت ترتدي فستانا أزرق اللون بصحبة زوجها وإحدى صديقاتها وقد أثنى الكثير من محبي السيسي عليها وعلى حشمتها.

وقال النشطاء إن آية فتاة مهذبة ومؤدبة وكان ذلك نتيجة تربية والدتها لها والمعروفة بتمسكها بدينها، واعتنائها الكبير بأسرتها.

كما لا تخفى لمسات المشير عبد الفتاح السيسي في تربيته لابنته آية، وهو المعروف عنه تدينه إضافة لروحه العسكرية التي تتميز بالانضباط.



