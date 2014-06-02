مصر.. إعلان نتائج الانتخابات الرسمية الثلاثاء

أعلن المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، بأن اللجنة سوف تعلن النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، غداً الثلاثاء، في مقر اللجنة.

وقال سالمان في بيان إن اللجنة ستعلن النتيجة في مؤتمر صحافي يعقد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة (16:00 بتوقيت غرينتش) بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية بالهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.

وكانت اللجنة رفضت الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي حمدين صباحي بشأن ما قال إنه انتهاكات شابت العملية الانتخابية.

من جهته قال المستشار طارق نجيدة، المستشار القانوني لحملة حمدين صباحى، إن الحملة لم تستمع إلى حيثيات رفض الطعن بخصوص اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الحملة تنتظر الاستماع إلى الحيثيات للتعامل معها في إطار تحليلي وليس إجرائي.

وكانت النتائج الأولية، غير الرسمية، قد أظهرت اكتساح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للانتخابات وحصوله على أكثر من 93% من الأصوات، بينما حصل صباحي على 3% من الأصوات.