مصر.. تكتلات سياسية جديدة للسيطرة على البرلمان

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين تحركات سياسية كبيرة لإعلان تحالفات حزبية وكيانات كبيرة من أجل خوض الانتخابات البرلمانية وحصد الأغلبية في مجلس النواب القادم وتشكيل ظهير سياسي وشعبي لعبدالفتاح السيسي.

وكانت عدة حركات وأحزاب قد اجتمعت، الأحد، لبحث خطوات تشكيل ائتلاف سياسي يقوده مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، في المرحلة المقبلة لخوض انتخابات البرلمان.

وقال ممدوح شفيق النحاس، مؤسس حزب "مصر أد الدنيا": "اجتمعنا لتنفيذ رؤية الحزب في تشكيل ائتلاف سياسي يقوده موافي ليكون الظهير السياسي للسيسي في مجلس النواب".

وقال صموئيل العشاي، منسق رابطة محبي مراد موافي، لـ"العربية نت" إن الفترة المقبلة ستشهد عدداً من التحركات في اتجاهات مختلفة لتشكيل مجلس النواب القادم بما يتوافق مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويتم تمثيل الشباب بشكل يتساوى مع طموحاتهم، مشيراً إلى أن الهدف الأهم لجميع الحركات المؤيدة والداعمة للسيسي هو السيطرة على البرلمان وتشكيل ظهير شعبي يمكّن السيسي من أداء مهامه ويساعده في تحقيق برنامجه الهادف لتنمية ونهضة مصر.

وقال بشير حمد، مؤسس حملة "كمل جميلك" الأمين العام لجبهة مؤيدي السيسي، إن "الجبهة تعمل على إسراع خطوات تأسيس الائتلاف الذي سيترأسه موافي بمشاركة الأحزاب وشباب الثورة.

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يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه عدة قوى سياسية عن تفاصيل اجتماع آخر عُقد برئاسة حزب "الحركة الوطنية" التابع للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق وعدد من الأحزاب للاتفاق على تحالف استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم حزب "المؤتمر"، إن عدداً من الأحزاب من بينها "المؤتمر" و"المصريين الأحرار" و"الحركة الوطنية" و"التجمّع" و"جبهة مصر بلدي"، قررت في اجتماع لها، الأحد، تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، إن الحزب يسعى من خلال تلك الاجتماعات إلى تدشين تحالف انتخابي قوي، موضحاً أن التحالف الجديد سيشمل أحزاب: "المصريين الأحرار"، و"التجمع"، و"مصر بلدي"، و"المؤتمر". وأكد أنه يتم التفاوض مع حزب "الوفد" للانضمام لهذا التحالف من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان.

وأضاف أن الحزب يعمل على تجهيز أعضائه المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية في معظم دوائر الجمهورية، مشيراً إلى أن كل دائرة تقدمت بما يقرب من 10 و15 عضواً ويتم فرزهم حالياً لاختيار الكفاءات من أجل ترشحها على قوائم الحزب.