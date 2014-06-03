مبارك يضحك لدى سماع محاميه يصفه بـ"رحمه الله"

أخطأ دفاع الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، أثناء انعقاد جلسة ما يعرف بـ"محاكمة القرن"، اليوم الثلاثاء، قائلاً "الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله"، حيث رد عليه القاضي قائلاً: "مبارك موجود أهو".

وتدارك الدفاع خطأه، موضحاً أنه كان يقصد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بدلاً من الرئيس الأسبق، واعتذر لمبارك عن خطئه قائلاً: "أبقاك الله ورعاك".

وما كان من مبارك حين سمع خبر وفاته، إلا أن ضحك وهو داخل القفص.

يذكر أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.