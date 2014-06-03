مصر تعلن رسمياً اليوم السيسي "رئيساً للجمهورية"

تعلن اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية والرسمية للانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت مؤخراً، فقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن رئيس اللجنة، عبدالعزيز سلمان، قوله إن النتيجة ستعلن في مؤتمر صحافي في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت النتائج الأولية أظهرت اكتساح المشير عبدالفتاح السيسي لمنافسه حمدين صباحي، في الانتخابات التي جرت على مدار 3 أيام في 26 و27 و28 مايو الماضي.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز اللجان العامة، أن نسبة تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام بلغت 47% من إجمالي من يحق لهم التصويت، وذلك بعدد أصوات 25 مليوناً و21 ألفاً، حصل منها السيسي على 23 مليوناً و264 ألفاً و306 أصوات، أي بنسبة 92,9%، مقابل 734 ألفاً و300 صوت لمنافسه حمدين صباحى، أي بنسبة 2,9%.