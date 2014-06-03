مصر.. دعوة روحاني لحضور حفل تنصيب السيسي

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، خالد سعيد عمارة، سلم دعوة رسمية من الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، إلى نظيره الإيراني، حسن روحاني، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الوكالة أن الدعوة تسلمها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد نهاونديا، من خلال استقباله مساء الاثنين سعيد عمارة.

وأشار نهاونديا، خلال اللقاء، إلى أهمية العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والإيراني، ومكانتهما بالعالم الإسلامي، مشدداً على ضرورة تواصل الشعبين.

على الجانب الآخر، أكد بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن القاهرة وجهت الدعوة لعدد من الملوك والرؤساء ولبعض رؤساء المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للمشاركة في حفل تنصيب السيسي.

وأكد أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارات المصرية في الخارج والسفارات الأجنبية داخل مصر بنقل هذه الدعوات بالفعل.

فيما ذكرت مصادر مسؤولة لـ"العربية.نت" أنه تمت دعوة إيران باعتبارها تتولى رئاسة الدورة الحالية لـ"حركة عدم الانحياز"، حيث تعد مصر إحدى أهم الدول المؤسسة للحركة، ولها دورها المحوري المشهود لها في تأسيسها وتطويرها، وفي دعم بقائها واستمرارها، لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي كبيرين، باعتبارها تضم ما يقرب من ثلثي دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقالت إن الحركة تمثل الإطار الأهم والأوسع نطاقاً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة النظام الدولي.