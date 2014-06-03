ممثلو 22 دولة يشاركون في حفل تنصيب السيسي

بدأت المحكمة الدستورية العليا في مصر، استعداداتها لإقامة حفل تنصيب وأداء اليمين للمرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية، عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للمحكمة، والذي من المقرر أن يكون يوم السبت أو الأحد المقبلين.

وذكرت مصادر قضائية في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن حفل التنصيب لا يتوقف على المحكمة الدستورية فقط، بل تشارك فيه رئاسة الجمهورية بتوجيه دعوات خاصة للدول التي ستحضر الحفل، حيث تم توجيه الدعوات لممثلي 22 دولة في العالم، منهم رؤساء وأمراء وملوك عرب.

وقالت إن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، سيحضر جلسة اليمين بصفته رئيساً للجمهورية، لكن فور انتهاء الرئيس المنتخب من حلف اليمين سيعود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وأضافت أن الدعوات الموجهة لرؤساء الدول ستوجه من رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنه سيشارك في الاحتفال ممثلون عن الدول العربية الشقيقة، وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين، كما تم توجيه الدعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي السياق نفسه، أوضح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرئيس عدلي منصور وجه دعوات لملوك ورؤساء الدول ورؤساء منظمات إقليمية ودولية لحضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

وأضاف أن وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج قامت بنقل هذه الدعوات للشخصيات المعنية.