السيسي يؤدي الأحد اليمين الدستورية لرئاسة مصر

يؤدي الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية الأحد، أمام المحكمة الدستورية العليا ليتولى بذلك مهامه رسمياً بعد قرابة عام من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وأعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي أن أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية سيكون في العاشرة والنصف صباح الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى في مقر المحكمة في القاهرة.

وأضاف سامي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن مراسم أداء اليمين ستتم بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية وشخصيات أخرى.

وقالت الوكالة إنه عقب أداء اليمين الدستورية سيقام حفل في قصر الاتحادية، المقر الرسمي للرئاسة المصرية، يدعو فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الملوك والرؤساء ضيوف مصر.

وأضافت الوكالة أن احتفالية ثانية ستقام مساء الأحد في قصر القبة (شرق القاهرة) سيدعى إليها نحو ألف شخص من مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية والرموز المصرية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت رسمياً مساء الثلاثاء فوز السيسي بالرئاسة 97%، مقابل 3.1% لمنافسه الوحيد حمدين صباحي.