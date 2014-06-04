منصور للسيسي: أوصيك بالمصريين خيراً

طالب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الرئيس المصري المنتخب، عبدالفتاح السيسي، بالعمل على حماية المصريين من جماعات المصالح التي تحاول استغلال الظرف التاريخي وطمس الحقائق واستعادة ممارسات يرفضها الشعب وثار ضدها.

وخاطب منصور في كلمة الوداع التي ألقاها اليوم بمناسبة انتهاء فترة رئاسته المؤقتة، السيسي قائلاً له: "أوصيك بالشعب المصري خيراً، فحقوق الإنسان لا تعني الحقوق والحريات السياسية فقط، وهذا الشعب العظيم يستحق الكثير وبذل الجهد من أجله".

وأكد منصور أنه تحمل وأسرته مسؤوليات صعبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه حرص على أن يؤدي دوره رئيساً للبلاد على أكمل وجه، مضيفا "لم أكن أتصور حجم التحديات وصعوبة المهمة".

وتابع منصور: "إنني أودع شعب مصر العظيم، وأترك المسؤولية للرئيس القادم، فمصر بلد النيل وقناة السويس والأزهر والكنيسة ودرة العالم. وأقول للمصريين لقد أثبتم أنكم أهل للوطن العظيم، وتعرفون متى تتحدون وتبهرون الجميع شعبا ودولة، فقد أنجزتم الانتخابات الرئاسية على الوجه الأكمل، وستكملون خارطة الطريق على الوجه المشرف".

وختم منصور: "أنا كمواطن مصري فخور بوعي شعب مصر. شكراً لكم. وأثق في أننا سنستعيد مكانتنا. كما أوجه الشكر للدولة المصرية وللحكومة على ما بذلوه من جهد في انتخابات الرئاسة".