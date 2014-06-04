نجل مرسي: حسابي كان مخترقاً.. ولا مفاجآت

كشف أسامة نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أن حسابه كان مخترقاً، وكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحساب كان متهكر، تمت استعادته بنجاح ولا مفاجآت، الثورة هي الحل".

و قام بمسح ما كُتب من قبل بخصوص المفاجأة.

وكان حساب أسامة قد نشر تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الرئيس الشرعي المختطف عاملكم مفاجأة خلال ساعات إن شاء الله".

وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات المصرية، الثلاثاء، رسمياً فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد اكتساحه نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية ضد منافسه المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وذلك بإجمالي 96% من مجموع الأصوات.

فيما توالت التهنئة على الرئيس المصري الجديد عقب الإعلان عن فوزه بكرسي الرئاسة من ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية، كما خرج المصريون للاحتفال، خصوصاً في ميدان التحرير، وأطلقت الألعاب النارية في السماء.