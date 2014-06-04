وزير الدفاع: مصر صلبة لن تنكسر أو تتجزأ

أكد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، أن الشعب اختار قائده الذي سيقود السفينة إلى بر الأمان، في إشارة إلى انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وأكد أن مصر مهما واجهت من تحديات وصعوبات ستظل كتلة صلبة لا تنكسر أو تتجزأ أبدا، بل تزيدها المصاعب قوة وإصراراً على المضي قدماً نحو المستقبل.

وقال خلال الندوة التثقيفية الثانية عشرة، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بعنوان "الشعب المصري معاً نجني الثمار"، بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية: "إن المصريين خرجوا بالملايين بلا خوف أو تردد لتلبية نداء الوطن، وإن رجال الجيش والشرطة وعدوا فأوفوا، وكانوا كعادتهم عند حسن ظن شعبهم بهم، حيث اصطف الشعب المصري خلف رجاله من الجيش والشرطة في ملحمة وطنية تحت مظلة القضاء الشامخ، ونقل صورتها الإعلام المصري الحر بكل موضوعية وأمانة، وظهر الرجال والنساء والشيوخ والشباب وهم يدلون بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة يملؤها الأمل باختيار رئيسهم وبناء مستقبل أفضل للمصريين وأبنائهم"، على حد تعبيره.

وقال إن الشعب المصري أثبت للعالم أنه قادر على أن يختار بإرادته الحرة من يحكمه دون وصاية من أحد، وقدم مشهداً إنسانيا فريداً امتزجت فيه مشاعر الفرحة والأمل بنزول ملايين الأسر المصرية لرسم ملامح المستقبل.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية المصري عمق العلاقات بين جناحي الأمن، مطالباً بضرورة الانتباه إلى كل التحديات التي تستهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها.