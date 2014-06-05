بان كي مون يهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات المصرية

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مساء اليوم الأربعاء، المشير عبدالفتاح السيسي رئيس مصر المنتخب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن تمنياته أن تنعم مصر خلال الفترة المقبلة بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد بان كي مون خلال اتصال هاتفي أن ملايين المصريين أعطوا ثقتهم للمشير السيسي خلال العملية الانتخابية في لحظة فارقة من تاريخ مصر، لافتاً إلى أنه يتطلع لتعاون أكبر من الدولة المصرية، باعتبارها عضواً هاماً ومؤثراً في الأمم المتحدة.

وأوضح بان كي مون أن الرئيس السيسي يواجه مجموعة من القرارات الصعبة في الفترة القادمة، على رأسها استعادة الأمن ومواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار لأبناء الشعب المصري.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السيسي لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع انعقاده في شهر سبتمبر من العام الجاري، متمنياً أن تجمعهم زيارة خلال أقرب وقت ممكن.

من جانبه أعرب المشير عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد له أن ما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة تأكيد حقيقي على إرادة المصريين نحو التغيير، وتطلعهم إلى بناء مستقبل أفضل لبلدهم.

ودعا السيسي إلى ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بقوة في مواجهة خريطة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل مختلف دول المنطقة، من خلال أدوات فعالة، ووسائل أكثر تقدماً.

وأكد الرئيس المنتخب أن مصر حريصة على التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتتعهد بتنفيذ التزاماتها الدولية، متمنياً أن تكون الأمم المتحدة داعماً قوياً لمصر في مجالات تحسين الأمن والاقتصاد والثقافة، إلى جانب متابعة التطور السياسي والتحول الديمقراطي.